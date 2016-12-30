Meraklı Sınıf Çocuk Dergisi, Yeni Yılda Çocuklara Hediyeler Dağıttı

Meraklı Sınıf Çocuk Dergisi yeni yılda da çocukları mutlu etti.





Meraklı Sınıf Çocuk Dergisi’nin yayın sorumlusu Bakiye Lord, derginin kurulduğu ilk günden başlayarak sosyal sorumluluklara verdiği değer ile bugün Gülen Yüzler Anaokulu, Arabahmet İlkokulu ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yatılı servis ile onkoloji bölümlerindeki çocuklara tebessüm oldu.

Dergi ile konsepti olan yeni yıl hediyeli dergilere çok mutlu olan çocukların mutluluğuna okul idareleri ve öğretmenler de çok mutlu olup Bakiye Lord’a çocuklara değer verip mutlu ettiği için teşekkür ettiler…







