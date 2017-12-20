Meral Akıncı: Güzel Sözler Sadece Slogan Olarak Kalmasın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ile Lefkoşa’da düzenlediği 5. Engelsiz Bilişim Günleri’ne katıldı.

Meral Akıncı, engellilerin hayatlarının birçok alanında karşılaştıkları sınırların aşılması açısından engelsiz bilişimin taşıdığı önemi vurgulayarak kamu ve özeldeki tüm insan kaynaklarının bu alanda eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Engellilerin hak taleplerini daha yüksek sesle ifade etmeye başlamaları sayesinde sosyal yapıda engellilik kültürü kavramının toplumda giderek kabul görmeye ve yerleşmeye başladığını ifade eden Meral Akıncı “Bu sayede kaderden ziyade bir hareket ve yaşam tarzı, yeni bir kültür haline gelmeye başladı” dedi.

Meral Akıncı sözlerine şöyle devam etti: “Tarihten günümüze engeli olmayanların yarattığı dışlanmışlık, yalnızlık ve baskılanmaya karşılık engelli kişilerin kendisi gibi olanlarla dayanışmasına ve sosyal direnişine yol açtı. Bunun olması için engelli bireyler çok büyük efor, gayret, enerji ve zaman harcadılar, harcıyorlar. Böylece toplumsal dönüşümü sağlarken engelli anlayışın getirdiği sınırlar, yeni anlayışla toplumsal yaşama katılımı da getirdi.”

Engellerin kalkması için bilişimin ciddi katkıları olduğunu dile getiren Meral Akıncı, sürdürülebilir bir gelişmeden söz edilirken, engellilerin her alanda var olma koşulları için dayanışmanın şart olduğunu ifade ederek, aksi durumda güzel sözlerin sadece slogan olarak kalacağını ama esas meselenin kavramların bir yaşam biçimi haline dönüşmesi olduğunu belirtti.

Meral Akıncı’ya konuşmasının ardından katkıları nedeniyle Engelsiz Yürek Ödülü verildi.

KKTC Engelsiz Bilişim Platformu, Yakın Doğu Enstitüsü ile Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde engellilere yönelik çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için beş yıldan beridir faaliyet yürütüyor.