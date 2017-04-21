Meral Akıncı’nın sağlık durumu nasıl?

Dün öğle saatlerinde geçirdiği bir ev kazası sonrası omuzu çıkan ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nebaşvuran Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın sol omuzunda çıkma saptandı.

Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Meral Akıncı’nın çıkığı sedasyonanastezisi altında dün akşam yerine konuldu ve bandaj yapıldı.

Meral Akıncı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Dizdarlı, bugün taburcu olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı dün akşambir soru üzerine eşi Meral Akıncı’nın omzundaki çıkığa yapılan müdahaleye ilişkin olarak da açıklama yaptı.

Meral Akıncı’nın ayağının merdivene takılması üzerine düşerek omzunun çıktığını ve Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kendisine gereken müdahalenin yapıldığını belirten Akıncı,tüm hastane personeline teşekkür etti.