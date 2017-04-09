Mercedes Gla Şanslı Sahibine Teslim Edildi

Kuzey Kıbrıs’ın gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi City Mall’un Mercedes kampanyasının talihlisi Ecevit Aşıkoğlu’na aracı seramoni eşliğinde teslim edildi.

Kısa süre içerisinde 50 bine yakın biletin verildiği City Mall Mercedes GLA kampanyasının kazanan numarasının sahibi Ecevit Aşıkoğlu, 8 Nisan Cumartesi günü aracını City Mall yönetiminden teslim aldı.

01891 numaralı biletin sahibi Mağusa’da sakin Ecevit Aşıkoğlu, 4 aydır devam eden ve çekilişi 1 Nisan 2017 tarihinden KKTC Piyangolar Birimi eşliğinde gerçekleşen City Mall Mercedes kampanyasının şanslı kazananı olmuştu.

Ecevit Aşıkoğlu; “Bu mutluluğun tarifi yok.”

Anahtar teslim seramonisinde Ecevit Aşıkoğlu duygularını; “City Mall ailesine her şeyden önce bu AVM’yi bize kazandırdığı için kendim, eşim ve iki kızım adına teşekkür ederim. Bir Mağusalı olarak City Mall’un varlığından gurur ve mutluluk duyuyorum. Arabayı kazanmak ben ve ailem için tarifi olmayan bir mutluluk. City Mall hayatımızın sonuna kadar bizde çok özel bir yere sahip olacak. Çok teşekkür ederiz. ” şeklinde dile getirdi.

Hasan Sarı; “City Mall hepimizindir ve her zaman ziyaretçilerini mutlu etmeye devam edecektir.”

Anahtar teslim töreninde konuşan City Mal İşletme Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarı “Bugün bu arabayı kazandırmış olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. City Mall hepimizindir ve var olduğu sürece ziyaretçilerini mutlu etmek ve sürekli olarak kazandırmak için sürerkli olarak yeni kampanyalar ve çeşitli sürprizler sunmaya devam edecek. Ecevit Aşıkoğlu’nun mutluluğunu biz de paylaşıyoruz. Tebrik eder, iyi günlerde kullanmasını dileriz. ” dedi.

Derviş Tarımer; “City Mall her kesimden ve her yaştan ziyaretçisine bundan sonra da kazandırmaya devam edecek.”

Mercedes GLA’nın anahtarı Ecevit Aşıoğlu’na City Mall Kurucu Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer tarafından teslim edildi.

Tarımer City Mall’un açıldığı günden beri her yaştan ve her kesimden günde binlerce ziyaretçi ağırladığını belirtti ve City Mall’un kazandırmaya ve ziyaretçilerine mutlu anlar yaşatmaya devam edeceğini söyledi.

City Mall’un kısa sürede bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Derviş Tarımer, Ecevit Aşıkoğlu ve ailesini tebrik edip anahtarı kendilerine teslim etti.

Ecevit Aşıkoğlu’na aracın koçanı ise Dünya Oto yöneticileri tarafından teslim edildi.