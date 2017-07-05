Merit-Alsancak Yeşilova'dan Dev proje

İki yıl içerisinde 3 kategori atlayarak önemli bir “Sportif” başarıya ulaşan ve bu çerçevede 2017-18 futbol sezonunda Süper Lig’de oynama şansını elde eden Merit-Alsancak Yeşilova’nın Redif Nurel başkanlığındaki yönetim kurulu şimdi de, hazırladıkları sportif başarıyı taçlandıracak “Avam” projesi ile “Tesis” seferberliğini içeren “Dev” hamle yapıyor

Coşkun KUTAY

2013-14 futbol sezonunda Hasan Atakara’dan görevi devralan Redif Nurel başkanlığındaki Merit-Alsancak Yeşilova, o sezonun son maçında şampiyonluğu kaybetmişti. Bunda, Futbol Federasyonu’nun BTM kulüplerine üst liglerden transfer müsaadesi vermemesi ve kulüpte futbolcuların satılması nedeniyle futbolcu kalmaması önemli rol oynamıştı. 2014-15 futbol sezonunda BTM’den 2. Lig’e, 2015-16 sezonunda da 1.Lig’e yükselen Merit Alsancak Yeşilova, 2016-17 futbol sezonunda Süper Lig’e terfi ederek önemli bir “Sportif” başarıya imza attı.

Avam Projesini, Başkan Redif Nurel hazırladı

Süper Lig’de devamlı zirve mücadelesi yapacak bir takım oluşturmanın yanı sıra, diğer spor dalları ile ilgili bölge gençleri ve ahalisinin istifadesine sunulacak büyük bir spor kompleksini hayata geçirmenin, ilk günden beri öncelikli hedefleri arasında olduğuna dikkat çeken Başkan Redif Nurel, “Bu nedenle göreve gelir gelmez ilk işimiz, mimar ve müteahhit olmam münasebetiyle konu ile ilgili bizzat hazırladığım “Avam projesini” hayata geçirme kararını almak oldu.

Hazırladığım proje içerisinde; düğün salonu, market, lokanta, çocuk oyun parkı, kulüp binası, açık ve kapalı olimpik yüzme havuzları, kafeteryalar, fitnes ve cimnastik salonları, kamp için otel ve otelin zemin ve bodrum katında oyuncuların istifadesine sunulacak masa tenisi, darts, bilardo vs. gibi salonlar, sentetik futbol sahası, tenis kortları, soyunma odaları ve depoları, kulüp binası içerisinde teknik ekibin soyunma odaları ve ofisleri, yürüyüş parkuru, antrenman ve maç sahaları, oto park, büyük su depoları ve en önemlilerinden biri olan ve bölgenin eksikliği olarak öne çıkan, gençlerin futbol dışında spor yapmalarına fırsat tanıyacak, hentbol, basketbol, voleybol gibi tüm salon sporlarının oynanabileceği kapalı spor salonu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Proje, 27 dönümlük alanda hayata geçecek

“Avam projemizin; Bakanlar Kurulunca kulübümüz üzerine tahsis edilen ve şu andaki futbol sahamızı da kapsayan 27 dönümlük arazi üzerinde hayata geçmesini planlamış bulunuyoruz. Bu arada da kendi şirketimin imkanlarıyla, projenin ilk adımlarını atarak, kulübümüze gelir getirmesi amacıyla lokantalardan birisinin üzerine futbolcu kamp yeri ile beraber yanındaki düğün salonunu ve arazi etrafındaki taş duvarların % 50 tamamlamış bulunuyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Redif Nurel, “Ancak sıraladığımız bu tesisler arasında, özellikle spor yapabilme adına en acil olarak yapılması gereken projenin, kapalı spor salonu olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle, kapalı spor salonu yapımı ile ilgili birçok temaslarda bulunduk. Ancak, TC Yardım Heyeti’nin, Spor Dairesi ve Belediyeler dışında, herhangi bir spor alanına katkı sağlamayacağını öğrendik. Bu arada, kulübümüzün içinden biri olan Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser ile de bu konuda girişimlerde bulunduk.” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün desteği bekleniyor

Spora çok önem veren ve bu hususta desteği olan Sayın Başbakanımız Hüseyin Özgürgün’ün, 2018 mali yılı bütçesinde gündeme gelecek olan yatırımlar çerçevesinde, söz konusu kapalı spor salonu ile ilgili projemizin hayata geçirilebilmesini temin hususunda gereken hassasiyeti göstereceğine inandıklarını belirten Başkan Redif Nurel, “Bu suretle futbolda yakaladığımız başarıyı, diğer branşlarda da elde edeceğimizden hiç şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.