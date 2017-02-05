Merit’te Moda Şov

Merit International Hotels & Resorts sponsorluğunda gerçekleştirilen Dilek Hanif defilesi, tam anlamıyla bir moda şovuna dönüştü. Çağla Şikel’in baş manken olarak podyuma çıktığı defilede ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in imzasını taşıyan bir giysi açık artırmada 90 bin TL'ye alıcı buldu.

Böylesi anlamlı bir organizasyona sponsor oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Kuzey Kıbrıs’ta kültür ve sanatı canlandırırken, bunun için öncelikli olarak modayı seçtiklerini söyledi. Özbaş, “Defileden elde edilen gelirin tamamı Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı olan Merit International Hotels & Resorts önemli bir moda etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in "Haute Couture 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu”, ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta görücüye çıktı. Merit Royal Premium Hotel’deki defileye; Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer ile Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Defilede Dilek Hanif’in 30 parça kıyafeti sergilendi. Merit International sponsorluğunda gerçekleşen defilenin baş mankeni ise Çağla Şikel oldu. Defilenin açılışını ve kapanışını giydiği giysilerle yapan Çağla Şikel’e çok sayıda manken eşlik etti.

AÇIK ARTIRMADA 90 BİN TL'YE SATILDI

Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı defileye ünlü perküsyon ustası Burhan Öcal ve DJ Murat Uncuoğlu da performanslarıyla renk kattı. Dilek Hanif imzasını taşıyan kıyafetlerden biri ise düzenlenen açık artırmada 90 bin TL'ye alıcı buldu. Demet Şahin adına alınan kıyafetin ve geceden elde edilen gelirin tamamı Kuzey Kıbrıs’ta lösemi hastası çocuklar için çalışmalar yapan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

“SPONSOR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in böylesi değerli koleksiyonun sergilenmesine katkıda bulundukları için mutluluk duyduklarını belirtti. 5 Kasım 2016 tarihinde Kanser Hastaları Derneği yararına düzenledikleri Vural Gökçaylı defilesinin ardından bu kez Dilek Hanif defilesine sponsor olduklarını belirten Hanzade Özbaş, “Sosyal sorumluluk projeleri, toplumların yolunu aydınlatan, yaralarını saran önemli girişimlerdir. Merit International, sponsorluklarıyla hem toplumu kültür ve sanat olarak canlandırmakta, hem de hayır kurumlarına destek olmaktadır ve olmaya devam edecektir. Bunun için öncelikli olarak modayı ve sağlık kurumlarına yardımcı olmayı seçtik. Kuzey Kıbrıs'taki diğer yatırımcılar için de bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.





KOLEKSİYON İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten moda tasarımcısı Dilek Hanif de, “Merit International ailesine böyle anlamlı bir etkinliğe sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz büyük bir heyecanla çalıştık. Haute Couture 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonum ilk defa Kıbrıs’ta sergilendi. Gösterilen ilgi beni çok mutlu etti” dedi.