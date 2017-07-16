Merkez Bankası'nda yarın uyarı grevi var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası yarın Merkez Bankası’nda 1 saatlik uyarı grev yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nda örgütlü ve yetkili olan sendikalarının grevinin 09.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun münhalsiz ve sınavsız, asıl ve sürekli kadrolara yasalara aykırı bir şekilde istihdam yapması, vekaleten yapılan Müdür atamalarının münhalsiz ve sınavsız yine yasalara aykırı bir şekilde asaleten Müdür kadrolarına atanması, henüz aday kadroda görev ifa eden personelin asaletleri onaylanmadan Müdür kadrosuna vekaleten atanması ve Anayasanın 121. Maddesine aykırı bir şekilde Müdür kadrolarının görev, yetki ve sorumluluklarının yasa ile değil Tebliğ ile düzenlendiği gerekçeleri ile grev kararı aldı.

Konu ile ilgili basına yapılacak açıklamanın saati ise 09.30 olarak duyuruldu.