Merkezi Cezaevi’nde garip olay

Merkezi Cezaevi'nde bir gardiyanın kediye tekme atarak öldürdüğü iddia edildi. Gazeteci Levent Özdam konuyu köşesinde yazdı

Kediyi tekme ile öldüren gardiyan kim!

Merkezi Cezaevi’nde garip şeyler oluyor…

Bir gardiyan arkadaş aradı yaşanan vahşeti anlattı!

Cezaevinde görevli bir gardiyanın bir kediye tekme atarak öldürmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunun cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı…

Müdür Derviş Çebi’nin de konudan haberdar olduğunu ama ilgili gardiyana bağırmaktan öte bir şey yapamadığını şikayet etti!

Şimdi yönetime sormak gerek;

Bir kediyi tekmeleyerek öldüren bir gardiyanın bu cezaevine faydası olur mu!

Müdür bu konuyu saklamakla aslında kötülük yaptığını biliyor mu…

Bu konuda bir soruşturma başlatacak mı başlatmayacaksa bu gardiyanını ismini deşifre edelim mi!

Karar sizin…