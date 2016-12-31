Merkezi Cezaevi’nin durumu bitik!

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, Merkezi Cezaevi’nin, hem mahkum ve tutuklular hem de gardiyanlar için insani yaşam şartlarından her gün biraz daha uzaklaştığını vurguladı.

YeniBakış/Özlem ÇİMENDAL

Son zamanlarda artış gösteren suçlarla birlikte cezaevleri de dolup taşmaya başladı. Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı altyapısı ve kapasitesi yetersiz olan Merkezi Cezaevi’nin son zamanlarda suçlarda yaşanan artış dolayısıyla mahkum sevkiyatlarında hızlanma yaşandığını dile getirdi.

Kayalı, her geçen gün mahkum ve tutuklu temposunun arttığı Merkezi Cezaevi’nin, hem mahkum ve tutuklular hem de gardiyanlar için insani yaşam şartlarından her gün biraz daha uzaklaştığını vurguladı.

“En azından mahkumlar şahsi temizliklerini yapabilecekler”

Kayalı, hükümetin yeni cezaevi için tedbirleri almaya başladığını özellikle cezaevinin en büyük sorunlarından biri olan sıcak su sevkiyatı ile ilgili ihalesinin tamamlama aşamasında olduğunu söyledi. Merkezi Cezaevi’nin su sorununun çok büyük sıkıntılar yarattığına değinen Kayalı, “Son aşamaya gelen sıcak su ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte su sorunun çözüleceğine inanıyoruz. En azından mahkumlar şahsi temizlik ihtiyaçlarını artık sorunsuz bir şekilde yapabilecekler” şeklinde konuştu.

“Ziyaretçi Tüzüğü’ndeki kısıtlayıcı maddelerde de değişikliğe gidilecek”

Yine Merkezi Cezaevi için tüzükte bazı değişikliklerin gündemde olduğunu ve yakın zamanda hayata geçirileceğini söyleyen Kayalı, “Bizim 1 yıldan fazladır Ziyaretçi Tüzüğü’nde değişiklik yapılması yönünde bazı önerilerimiz vardı. Ziyaretçi Tüzüğü’nün bazı maddeleri çok kısıtlayıcıydı. Mahkum ya da tutuklular ziyaretçi için 3 tane kişi yazdırabilirdi. Bu yazdığı kişileri de daha sonra değiştirme imkanına sahip değildi. Bu değişiklikle birlikte bu ziyaretçi sayısında ya da değiştirmede bulunabilmeleri konusunda bazı düzenlemelere gidilecek” dedi. Haberin tamamı YeniBakış'ta