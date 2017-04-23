Mersin'de fırtına can aldı

Mersin'de hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaşan fırtınada üzerine ağaç devrilen kadın hayatını kaybetti. Trabzon'da ise fırtına nedeni devrilen ağaçlar heyelana yol açtı. Bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Kentte sabah saatlerinde bu yana etkisini gösteren fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak (28), fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRABZON’DA FIRTINA HEYELANA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ

Dernekpazarı İlçesi Çayırbaşı Mahallesi´nde fırtınada ormanlık alanda ağaçların devrilmesiyle heyelan oluştu. Tepeden yuvarlanan kaya, evinin önünde oturan 71 yaşındaki Hasan Topal’ın ölümüne, 57 yaşındaki Hakkı Karakaş’ın yaralanmasına neden oldu.

Çaykara İlçesi’nde ise saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, prefabrik yapılar yıkıldı. Elektrik direkleri rüzgar nedeniyle yıkıldığı için ilçede sabahtan itibaren elektrikler kesildi.

Çaykara’da, Balkodu Deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu patladı, dere çevresindeki yollar su altında kaldı ve ulaşıma kapandı.