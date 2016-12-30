Mersin'deki felakette iki kişinin kimliği belli oldu

Tüm yurtta, yoğun kar yağışı etkili olurken, Mersin’de şiddetli yağmurun neden olduğu sel felaketini yaşadı. Mersin’de sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi. Serkan Genç’in kardeşi Naci Genç’in, ağabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafından gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği belirtildi.

Sel sularına kapılan Serkan Genç ve eşi Fatma Genç çifti boğularak yaşamını yitirdi. Fatma Genç’in babası Ali Kırmızı, her sabah kızı ile damadının dere yatağındaki köprüden geçtiğini belirterek, 3 yaşındaki torunu Miray ile araçtaki bir kadının da kayıp olduğunu söyledi. Özçekim yaparken denize düştüğü iddia edilen bir kişi kayboldu.

Mersin'de gece yarısı başlayan yağış dün sabah etkili bir şekilde devam etti. Sabah okula ve işe gitmek isteyenler güç anlar yaşadı. Birçok araç yolları kaplayan sel sularında mahsur kaldı.

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, kente 19 saatte metrekareye 155.8 kilogram yağış düştüğü belirtildi. 258 su baskını olduğu, 200 kişinin mahsur kaldığını ve 27 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen köylerindeki çadırlarda kalan 700 Suriyeli mülteci tahliye edildi.

‘ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN’

Meteoroloji yetkilileri, bugün öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirdi. Valilik, vatandaşların zorunlu olmadıkça bugün evlerinden çıkmamalarını istedi. Selin etkili olduğu ilçelerdeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Mersin'de sel felaketinde hayatını kaybeden Serkan Genç ve Fatma Genç çifti... Genç çiftin 2 yaşındaki kızları Miray Genç ise hâlen aranıyor.

CESETLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR

Mersin’de sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi. Serkan Genç’in kardeşi Naci Genç’in, ağabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafından gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği belirtildi.

Mersindeki felakette iki kişinin kimliği belli oldu

Naci Genç, ağabeyi Serkan’ın saat 07.00 sıralarında eşi Fatma, 2 yaşındaki kızları Miray ve komşuları Sultan Uncu ile birlikte 33 PZ 644 plakalı otomobille yola çıktıkları, bir daha da kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Otomobilin merkez Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde bulunan köprüden geçerken sel sularına kapılıp köprüden düştüğü değerlendirilirken, söz konusu yerde arama çalışmaları başladı.

Genç çiftinin yakınları cenazeleri teslim almak için işlemleri başlatırken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kayıp olan Miray Genç ve Sultan Uncu’yu arama çalışmalarını sürdürüyor.