Mersinli iş adamları KKTC'de

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Mersin’de yer alan firma yetkililerinin oluşturduğu Mersinli işadamları heyetini kabul etti.

Yatırım ortaklığı amacıyla, farklı sektörlerde yer alan güçlü firma yetkilileri ile bir araya geldiklerini Bakan Dürüst’e aktaran iş adamı Kazım Altıoğlu, KKTC’de inşaat sektöründe öğrenci ve ailelerin konaklaması, aynı zamanda enerji alanında yatırımlar planladıklarını, bu nedenle görüşlerini almak üzere Bakan Dürüst’ü ziyaret ettiklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkemizde yatırımlarının önemine işaret ederek, KKTC’ye yapılan yatırımların bu topraklarda kaldığını, anavatanla yatırımlar sayesinde daha güçlü köprülerin kurulduğunu vurguladı.

KKTC’de turizm ve eğitimin lokomotif bir sektör olduğuna işaret eden Bakan Dürüst, bununla bağlantılı ulaşım, tarım ve sağlık alanında da gelişimlerin birbirlerine paralel olduğunu, mevcut hükümetin bu gelişimleri yaşarken Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde olduğunu belirtti.

“Ne kadar güçlü bir Türkiye, o kadar güçlü bir KKTC anlamına gelmektedir” diyen Bakan Dürüst, bu ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Başbakanımız Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki hükümetimiz, KKTC’ye yapılacak olan yatırımları desteklemektedir” dedi.

BEROVA: “KKTC’NİN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE EĞİTİM EN ÖNEMLİ UNSUR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, KKTC’nin geleceğinin şekillenmesinde eğitimi en önemli unsur olarak gördüklerini belirtti.

KKTC’de bulunan Mersin K-20 Yatırım Ortaklığı’ndan bir heyet Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berova, kabulde yaptığı konuşmada, Mersin’in KKTC için çok önemli bir il olduğunu, özellikle ulaşımın zor olduğu yıllardan başlayarak Kıbrıslı Türklerin Anadolu ile buluşması ve dünyaya açılmasında önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Berova, yüksek öğretime, çok önemli, hızla gelişen ve büyüyen bir alan olduğundan daha da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde küçücük bir hatanın, umulmadık sorunları ortaya çıkarabileceğinin altını çizdi.

Yüksek öğretim başta olmak üzere, Mesleki Teknik Öğretim gibi diğer eğitim kurumları ve yuvaların kendileri için ayrı ayrı önem arz ettiğini belirten Berova, KKTC’nin geleceğinin şekillenmesinde eğitimi en önemli unsur olarak gördükleri vurguladı.

Berova, bu vesileyle daha güçlü, daha güvenilir, daha kaliteli bir eğitim yaratmak amacıyla yapılacak her türlü olumlu katkıya ve yatırıma, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak destek olmalarının kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.

Ziyarette heyet adına konuşan K-20 Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Altıoğlu da, Türkiye’nin Mersin İlinde Mersin K-20 Yatırım Ortaklığı oluşturan iş adamları olarak önemli yatırımlara imza attıklarını, daha büyük yatırım yapmak hedefiyle KKTC’ni seçtiklerini söyledi.

Altıoğlu, KKTC’de özellikle turizm ve eğitim konusunda yatırım yapma düşüce ve istekleri olduğunu bu konuda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ile ilgili bilgi ve yardım almak amacıyla adaya ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na geldiklerini ifade etti.

TAK