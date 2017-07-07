Meryem, mahkemede itiraf etti

Can Ateş’in, 'Meryem Uzerli'nin parasını alıp kaçtı' haberlerine dair açtığı dava dün görüldü. Davalık olan haberde Can Ateş, kızı Lara'nın annesi Meryem Uzerli'nin parasını alıp kaçtığı yazıyordu.

Ateş'in, kızı Lara'nın annesi Meryem Uzerli'nin parasını alıp kaçtığı haberiyle ilgili, İstanbul 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, güzel oyuncu tanık olarak katıldı. Ünlü oyuncu, ifadesinde, “Kendisi sigorta işi yapıyordu. Paraya sıkışık olduğunu söylediği için parça parça olmak üzere toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım” diye konuştu.