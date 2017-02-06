Meryem Uzerli, küvet pozuyla dikkat çekti

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin kadrosuna katılan Meryem Uzerli, yaptığı açıklamalar ve paylaştığı sosyal medya fotoğraflarla yine kendisinden söz ettirmeye başladı.



İlk olarak diziye girer girmez hakkında, Oktay Kaynarca ile yakınlaştığı şeklinde haberler yapılan Meryem Uzerli, bu haberleri ‘Kaynarca tipim değil’ şeklinde yanıtlayarak dikkatleri üzerine çekerken, son olarak da hesabından paylaştığı küvet pozu ile kendisinden söz ettirdi. Sevgilisi Can Ateş’ten bir kız çocuğu dünyaya getiren ve onu yalnız büyüten Uzerli, zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemine oturuyor. Uzerli’nin küvetteki bu cesur pozu 100 bine yaklaşan beğeni aldı.