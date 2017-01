Meryem Uzerli’den yılbaşı vetosu

Oyuncu, eski sevgilisi Can Ateş'e “Yılın ilk günlerini Almanya’da ailemle geçireceğim” mesajını yolladı



2012'de başlayan ilişkileri bir yıl sonra biten Meryem Uzerli ve Can Ateş'in üç yaşında Lara adında bir kızları var. Hamileyken iş adamından ayrılan oyuncu, çocuğunu Almanya'da tek başına büyüttü. Ateş'in Lara'yı altı aylıkken görmesine izin veren Uzerli, iş adamını hayatına dahil etmemeye özen gösterdi.

MERYEM’DEN OLUMSUZ YANIT

Son olarak üç yıldır kızına hem annelik hem de babalık yapan oyuncunun eski sevgilisi Can Ateş'ten gelen yılbaşı teklifini veto ettiği öğrenildi. Arkadaşları aracılığıyla eski sevgilisine haber gönderen Ateş, yeni yılı kızıyla karşılamak istediğini söyledi. Mesaja olumsuz yanıt veren oyuncu, “Kızımla birlikte ailemin yanında, Berlin'de olacağım. Onlarla kendimi güvende ve iyi hissediyorum. Yılın ilk günlerini Almanya'da ailemle geçireceğim” dedi.