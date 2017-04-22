Meşrubatta bunama riski

Amerika’da yapılan bir araştırma özellikle diyet gazlı içeceklerin her gün tüketilmesi durumunda bunama ve felç riskini artırdığını ortaya koydu.

Boston Üniversitesi’nde yapılan araştırmada 4 bin kişinin beslenme alışkanlıkları, 10 yıl boyunca incelendi ve sağlık durumları izlendi. Çıkan raporda, her gün en az bir yapay tatlandırıcılı içecek tüketen kişilerin Alzheimer’a yakalanma ve felç geçirme ihtimalinin içmeyenlere göre 3 kat fazla olduğunu gösterdi.

‘TAM YAĞLI’ İNCELENİYOR

“Alzheimer’s & Dementia and Stroke” (Alzheimer, Bunama ve Felç) adlı dergide yayımlanan bu kapsamlı araştırmayı gerçekleştiren uzmanlara göre, tam yağlı içeceklerin düzenli tüketimiyle felç ve bunama arasında da bir bağlantı olabilir. Ancak bu konuda henüz kesin bir veriye ulaşılabilmiş değil.