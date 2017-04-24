Messenger'a iki bomba özellik birden!

Facebook F8 Konferansında Apple Music ve Spotify'ın Facebook Messenger ile bütünleşeceği duyuruldu. Facebook Messenger kullanıcıları, Apple Music veya Spotify uzantısıyla şarkı paylaşabilecek.

Apple, Facebook Messenger için özelleştirilmiş Apple Music eklentisinin geliştirildiğini duyuruldu. Tüm Facebook Messenger kullanıcıları tarafından kullanılabilecek yeni eklenti, konuşma üzerinden kullanıcıların birbirleriyle şarkı paylaşımında bulunmasını sağlayacak. Facebook Messenger, Apple Music dışında çevrimiçi müzik servisi olan Spotify için de bir eklenti sunacak.

Facebook’un Messenger platformundan sorumlu yöneticisi David Marcus F8'de "Apple Music’in de yakında platformda olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Messenger ilk olarak Spotify ilerleyen günlerde de Apple Müzik ile bütünleşecek.

Spotify sohbet eklentisini kullanan Facebook kullanıcıları, bundan böyle Spotify müzik kütüphanesinden şarkı arayabilecek, albümlere göz atabilecekler.

Kullanıcılar Spotify eklentisine tıklandığında seçtikleri şarkıları 30 saniye önizleme yapabilecekleri gibi, tamamını da dinleme avantajına sahip olacak.

Messenger'a dahil olan Spotify Bot ise tavsiyeler yapmanıza ve bunu paylaşmanıza olanak sağlayacak.