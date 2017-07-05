Messi'ye yıllık 30 milyon euro!

Barcelona ile Lionel Messi arasındaki kontrat görüşmeleri mutlu sonla noktalanmak üzere. İspanyol basınına göre Messi ile Barcelona, 4 yıllık astronomik bir kontrat üzerinde anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde 30. yaşgününü kutlayan Lionel Messi, en az 4 yıl daha Barcelonaforması giymeye hazırlanıor. İspanyol basınına göre yıldız oyuncu ile Barcelona arasındaki kontrat görüşmelerinden anlaşma çıktı. Messi’nin, balayından döndükten sonra, kendisini 2021'e kadar Barcelona'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İddialar Messi’nin, yıllık net 30 milyon euro kazanacağı yolunda. Messi'nin sözleşme fesih bedeli ise 300 milyon euro olacak. Halen Barcelona ve La Liga tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutan Lionel Messi, Katalan ekibi ile 8 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Messi halen zirvesinde olduğu parlak kariyerinde, 5 kez de Altın Top ödülüne layık görüldü.