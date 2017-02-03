Arsenal'le olan sözleşmesini hali hazırda yenilemeyen Mesut Özil için Barcelona iddiası ortalığı karıştırdı. Katalan ekibinin, Alman oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek olası transfer için ihtimallerini masaya yatırdığı konuşuluyor.

Premier Lig'de gösterdiği performansla yeniden dünyanın en çok konuşulan yıldızlarından biri haline gelen Mesut Özil'in, Arsenal'deki geleceği merak konusu...



Fanatik'in haberine göre; Uzun süredir yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde ne Arsenal cephesi, ne de Mesut Özil cephesi herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

Bu durumun Barcelona'nın iştahını kabarttığı da herkes tarafından biliniyor.

Tıkanan Arsenal & Mesut Özil görüşmelerinin ışığında; İspanyol basınında Mesut Özil'in rotasını yeniden İspanya'ya, ancak bu kez Madrid'e değil, ezeli rakip Barcelona'ya çevirebileceğini iddia etti.

Mesut Özil yeniden Barcelona'ya dönebilir





Arsenal'le olan sözleşmesini hali hazırda yenilemeyen Mesut Özil için Barcelona iddiası ortalığı karıştırdı. Katalan ekibinin, Alman oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek olası transfer için ihtimallerini masaya yatırdığı konuşuluyor.

Mesut Özil yeniden Barcelona'ya dönebilir Premier Lig'de gösterdiği performansla yeniden dünyanın en çok konuşulan yıldızlarından biri haline gelen Mesut Özil'in, Arsenal'deki geleceği merak konusu...

Mesut Özil yeniden Barcelona'ya dönebilir Fanatik'in haberine göre; Uzun süredir yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde ne Arsenal cephesi, ne de Mesut Özil cephesi herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

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Mesut Özil yeniden Barcelona'ya dönebilir Tıkanan Arsenal & Mesut Özil görüşmelerinin ışığında; İspanyol basınında Mesut Özil'in rotasını yeniden İspanya'ya, ancak bu kez Madrid'e değil, ezeli rakip Barcelona'ya çevirebileceğini iddia etti. Barcelona'lı bazı yetkililerin Mesut Özil'in menajeriyle bir araya geldiği ve Türk asıllı Alman futbolcunun sözleşme yenileme konusunda kesin sonuç alamaması halinde transfer için resmi girişimlerin başlatılabileceği belirtildi.

Mesut Özil'in de, Arsenal dışında gelebilecek olası Barcelona ve diğer tekliflere açık olduğu öne sürüldü.