Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

Türkiye eski Başbakanlarından Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, anne-babasının da yaşadığı Beykoz Konakların'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sabah saatlerinde çalışanları evden gönderen Yılmaz'ın ihtihar ettiği öne sürülüyor. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Eve girip girmediğinin belirlenmesi için kamera kayıtları inceleniyor. Mesut Yılmaz'ın bugün hayatını kaybeden oğlunun korumaları, verdiği ilk ifadede "Sabah çilingirle girdik, silahı başucunda bulduk" dediler.

Kısa bir süre önce ABD'ye giden Mesut ve Berna Yılmaz'ın haberi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmek için harekete geçtiği belirtildi.

Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Olay sabah saat 09:00'da olmuş. Arkadaşlar olay yerinde inceleme yapıyor. Mesut Yılmaz, ABD'den dönüyor. Yavuz Yılmaz'ın amcalarıyla irtibat halindeyiz'' dedi.

Olay, Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, anne-babasının da yaşadığı Beykoz Konakları’nda meydana geldi.





TBMM'DEN BAŞSAĞLIĞI

TBMM Grup Başkanvekilleri, oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz ve ailesine baş sağlığı diledi. TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlunun hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yılmaz ve ailesine başsağlığı diledi.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın oğlu olan Yavuz Yılmaz, 1979 yılında doğmuştur. Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır.