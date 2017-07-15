Metabolizmayı hızlandıran besinler zayıflamayı kolaylaştırıyor

Yaz aylarında, özellikle tatilde alınan kalorilerin ucu zaman zaman kaçabiliyor. Hızlı metabolizma formda kalmanın anahtarlarından biri. Çalışmalar, bazı besinlerin bölgesel yağlanmaya karşı etkili olduğunu gösteriyor. Peki, hangi besinler metabolizmayı hızlandırıyor, hangileri yağ yakıyor?

Yazın fazla kilolardan kurtulmanın yollarından biri de metabolizmanızı hızlandırmaktan geçiyor. Hızlı metabolizma zayıf kalmanın anahtarı gibi görülürken, çalışmalar bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu ortaya koyuyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlattı, kilo vermede etkili olabilecek ipuçları verdi. İşte o besinler:

Zencefil: Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

Acı biber: Acı bibere acılığını veren kapsaisin vücut sıcaklığını yükselterek iştahın frenlenmesine ve tokluğun uzamasına, metabolizmayı hızlandırarak, yakılan kaloriyi artırmaya yardımcı oluyor.

Sirke: Sirke ilave edilen yemekler vücutta karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerinin ani dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı oluyor. Besinlerin mideye geçişini yavaşlatarak uzun süre tok kalmayı sağlıyor.

Yeşil çay: Yeşil çay metabolizmayı hızlandırdığı düşünülen epigallokateşingallat polifenolünü içeriyor. Bu bileşik, tok hissetmemizi sağlayan hormonun artışından da sorumlu. Yüksek kafein içeriği ile birlikte günde 2-3 fincan tüketerek vücudun daha fazla çalışmasına ve daha fazla kalori yakımına yardımcı oluyor.

Kahve: Kahve içeriğindeki kafein sayesinde metabolizmanın hızlanmasına ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Özellikle egzersizden 15-20 dakika önce içilen şekersiz bir kahve egzersiz sırasında metabolizma hızını da arttırarak, yağ yakımını sağlıyor.

Karabiber: Karabiber metabolizmayı hızlandıran alkoloidpiperin adında bir bileşik içeriyor. Özellikle yemeklerle birlikte öğütülerek tüketilen karabiber metabolizmanın hızlandırılmasına ve tuzla birlikte alınan sodyum miktarının azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Tarçın: Bu lezzetli baharat yiyeceklerin mideye geçişinin daha yavaş olmasını sağlarken, glikoz metabolizmasını uyararak kan şekeri seviyesinin daha yavaş yükselmesine destek oluyor. Özellikle sütün üzerine ekleyeceğiniz bir tutam tarçın tokluk süresini uzatırken, metabolizmayı hızlandırıyor.

Süt: Vücudumuzun protein, yağ ve karbonhidratı yeterli dozda içeren en değerli besin kaynaklarından biri olan sütün, içeriğindeki kalsiyum sayesinde özellikle göbek bölgesindeki yağlanmayı azalttığına dair olumlu çalışmalar vardır. Süt ve süt ürünleri ile yumurta, balık ve tavuk proteinden zengin gıdalar olarak uzun süre tok tutuyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.