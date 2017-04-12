Mete Tümerkan kaleminden...

Kıbrıs konusunda dün yeniden başlayan müzakerelerde başarı şansı var.

Ama başarı için Rum Lider Nikos Anastasiades’in adım atması gerek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerde yaptığı açılımlara karşılık vermesi…

Gelinen aşamada Rum Lider çözüm konusunda irade sahibi ise, öncelikle Kıbrıslı Türklerin karar mekanizmalarına etkin katılımı ile dönüşümlü başkanlığı kabul etmeli.

Zaten bu konular müzakerelerde pazarlık yapılacak konular değil.

Federal bir çözümün olmazsa olmazlarıdır.

Tarafların eşitliği, yönetimi paylaşmaları ve birlikte kararlar üreterek geleceği şekillendirmeleri, ortak bir yaşamın ve federal bir yapının en temel koşuludur.

Bunlara karşı çıkmak, federal çözüm modeline, ortak yaşam kültürünün gelişmesine karşı çıkmaktır.

Ve bu konuda adım atmamakta ısrar, federal çözüm konusundaki niyetin sorgulanmasını gerektirir.

Samimiyetin sorgulanmasını…

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