Mete Tümerkan: Liderlerin illa ki hemen buluşmasında ısrar...

Her meselenin çözümünde akılcı olmak ve akılcı davranmak lazımdır.

Sorunlara çözüm ancak bu şekilde bulunabilir.

Duygusallık insana hata yaptırır.

Bu nedenle de meselelere bakarken mümkün mertebe insan duygusallıktan uzak olmalı.

Akılcı davranmalı, verilere dayalı, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, analitik bir şekilde durum değerlendirmesi yapmak suretiyle çözüm üretmeye çalışmalı.

Kıbrıs meselesine de bu anlayışla bakmalıyız.

Meseleye duygusal bir şekilde yaklaşarak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın masaya dönmesi gerektiğini söylemek bizi bir yere götürmez.

Evet, Akıncı masaya dönmeli.

Ama hangi masaya?

Sonuç odaklı müzakerelerin kurgulanması halinde oluşacak bir masaya.

Her iki tarafın da çözüm iradesi ortaya koyacağı koşullarda kurulacak bir masaya.

Yoksa, çok klasik olacak ama tango tek başına yapılmaz.

Bir taraf tango yapmaya çalışırken, diğer taraf twist yaparsa bir şey olmaz.

Kıbrıs meselesinde elbette ki çözüme ihtiyacı olan ve çözümsüzlüğün yarattığı belirsizlik ortamı nedeni ile ciddi bedeller ödeyen taraf Kıbrıs Türk tarafıdır.

Bu nedenle çözüme ihtiyaç duymaktadır.

Ancak karşı taraf çözüme ihtiyaç duymadığı ve mevcut durumda avantaj sağlamaya devam ettiği koşullarda sizinle elindekileri paylaşmak istemez.

Tango yapmak yerine mevcudu korumak için twist yapmaya devam eder.

Sorun da burada çıkmaktadır.

O zaman meseleye duygusal yaklaşıp illa ki müzakerelere dönülecek diye masaya dönülmez.

Elbette ki liderler arasında her koşulda diyalog olmalıdır ve olacaktır.

Müzakerelerin devam ettiği, ya da etmediği koşullarda da…

Günün sonunda şu ya da bu şekilde liderler yakın bir gelecekte sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelecekler.

Gelmeleri de iyi olur.

Diyaloğun devamı her zaman yarar sağlar.

Sosyal içerikli bir yemek müzakerelerin yeniden başlamasını, ya da var olan çıkmazın tescillenmesini ortaya çıkaracak bir sonuç doğurabilir.

Böyle de bir durum var ve şu andaki tablo çıkmazın tescillenmesi sonucunun ağır bastığı yönünde…

Keşke böyle olmasa…

Ama tüm veriler mevcut koşullarda bir değişiklik olmaması halinde bunun böyle olacağını gösteriyor.

Liderlerin illa ki hemen buluşmasında ısrar bu aşamada federal çözüm arayışlarının sonunu da getirebilir.

Böyle de bir tehlike var.

Dilerim yanılırım.