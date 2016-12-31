Mete Tümerkan yazdı

Rum Lider Nikos Anastasiades müzakere ekibi ile birlikte Cenevre öncesinde Trodos’taki Başkanlık Konutu’nda kampa girdi.

Kampta yapılan değerlendirmelerde devam etmekte olan müzakere sürecinde tüm başlıklarda görüş ayrılıkları olduğu ve tüm konuların askıda kaldığı teyit edildi.

Müzakereciler arasında Lefkoşa’da yapılan görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmediği de not edildi. Aslında bu değerlendirme ile birlikte Rum tarafı Mont Pelerin sonrasında yazdıklarımızı teyit etmiş oldu.



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