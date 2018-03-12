Mete Tümerkan yazdı

Kıbrıs konusunda mevcut koşullarda Rumların bir çözüme gitmesi için ortada bir motivasyon yok.

Rumlar çözüme ihtiyaç duymuyor ve bunun için de çözümü engelliyor.

Kıbrıs Rum tarafı 1963 yılında gasp ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanının kendisine sağladığı avantajlarla yoluna devam etmeyi bu koşullarda tercih ediyor.

Bunun sonucu olarak da yakaladığı bu avantajlı durumdan vazgeçeceği ve Kıbrıslı Türklerle yetkiyi paylaşıp, yönetime onları ortak edeceği bir sonucu doğuracak adım atma niyet ve motivasyonu taşımıyor.

Niyet ve motivasyon olmayınca da Kıbrıs’ta bir şeyler değişmiyor.

Yıllardır devam eden ve sonuncusu da en üst düzeyde Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinin başarsızılığa uğramasının altında yatan esas neden de bu.

Rum tarafının çözüm konusunda bir motivasyonunun olmaması, kısacası çözüme ihtiyaç duymaması çözümün önündeki en büyük engel.

Rum tarafının koşullar değişmediği sürece bir çözüme ihtiyacı yok ama Kıbrıs’ta her şeyin sütliman olduğunu gösterip, dışa da hoş bir görüntü verilebilmesi için müzakerelerin devamına ihtiyacı var.

Rum tarafına göre öyle ya da böyle müzakereler devam etmeli.

Ancak bu müzakerelerden bir sonuç alınması önemli değil.

Zaten müzakereleri Rum tarafı bir çözüme ulaşmak için değil, bugüne kadar görüşmelerin devam ettiğini göstermek ve bunu bir araç olarak kullanarak hem siyasi hem de ekonomik avantajlarını devam ettirmek için istiyor.

Kıbrıs Türk tarafı artık buna dikkat etmek zorundadır.

Müzakere süreçlerinde özellikle 2004 Annan Planı süreci ile geçtiğimiz yıl Crans Montana’da gerçekeleşen Kıbrıs Konferansı’nda Türk tarafı çözüm için üzerine düşen herşeyi yaptı.

Annan Planı’na ezici bir çoğunlukla ‘evet’ dedi. Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Guterres’in ortaya koyduğu çerçeveye uygun davrandı ve gerekli açılımları yapacağını ortaya koydu.

Ancak ne 2004’te ne de Crans Montana’da Kıbrıs meselesine bir çözüm bulunamadı.

Çözüm her ikisinde de Kıbrıslı Rumlar tarafından engellendi.

Son olarak Rum Lider Nikos Anastasiades ilgili tüm tarafların gözünün içine bakarak Kıbrıs’ta eşit koşullarda bir yetki paylaşımına gidilerek oluşacak ortaklığı halkına kabul ettiremeyeceği mesajını verdi.

Ön koşullar ortaya koyarak sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına zemin yarattı.

Tüm bunları 1963 sonrasında yakaladıkları avantajlı durumu kaybetmemek için yaptıkları açık.

Bunu artık herkes görmeli.

Kıbrıs Rum Lideri ve halkının zihniyeti değişmeden ve Kıbrıs’ta mevcut koşullar Rumları çözüme ihtiyaç duyacak noktaya getirmeden, müzakerelerin yeniden başlaması bu aşamada çözüm konusunda bir anlam ifade etmez.

Ve bir fayda da sağlamaz.

Sadece Anastasiades’in elini güçlendirir, o kadar!

O halde buna fırsat verilmemelidir.