Mete Tümerkan yazdı:Cenevre sıkıntılı başlayacak

Havadis Gazetesi yazarı Mete Tümerkan Cenevre öncesi sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZI

Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde kritik aşama olarak nitelendirilen Cenevre zirvesi başlıyor.

Zirvede hedef ortaya bir siyasi çözüm planının çıkması.

Ama bu çok kolay olmayacak!

Taraflar Cenevre’ye aralarında hatırı sayılır görüş ayrılıkları ile birlikte gidiyorlar.

Öyle ki daha, önce üzerinde anlayış birlikteliği sağlanıp siyaha döndürdükleri yargı gibi bir konuda bile taraflar Cenevre’ye görüş ayrılığı ile gidecekler.

Mülkiyette ilk söz hakkının kimde olacağı konusu, mülkiyetteki kriterler, Türk tarafının Federal hükümetin karar mekanizmalarında etkin katılımının sağlanması, dönüşümlü başkanlık meselesi gibi çok önemli konularda da Cenevre öncesinde bir uzlaşma sağlanamadı.

Varılacak uzlaşı ve imza konulacak anlaşmanın AB normları içerisinde güvence altına nasıl alınacağı konusu da üzerinde uzlaşma sağlanması için bekleyen konular arasında yer alıyor.

Çapraz oy meselesinin pratikte nasıl uygulanacağı, uygulamada Türk tarafının hak ve çıkarlarının nasıl korunacağına ilişkin endişeler de bu arada devam ediyor.

Nüfus oranlarının sabitlenmesi konusunda atılan adımın ilerde yaratabileceği sıkıntılar ise bir başka endişe konusu…

Cenevre’de tarafların 11 Ocak günü kendi haritalarını sunma konusunda mutabık kaldıkları biliniyor.

Türk tarafı kendi önerdiği yüzde 29.2 oranını esas alarak hazırlayacağı haritayı masaya koyarken, Rum tarafı ise yüzde 28.2’lik oranı yansıtan bir haritayı masaya getirecek.

Burada eminim kıyı şeridi oranı ile Güzelyurt ve Karpaz konusu müzakerelerde gerilim yaratmaya aday konular olarak karşımıza çıkacak!

Türk tarafı Annan Planı’nda sunulan haritadan geri bir haritayı masaya getirmeme durumundadır.

Rum tarafı ise reddettiği Annan Planı’ndan ileri haklar elde edebileceği bir haritayı masaya taşıma niyetinde olacaktır.

Günün sonunda Cenevre’de tarafları toprak konusunda çok zor bir müzakere süreci beklemektedir.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı asgari sayıda Kıbrıslı Türkün yerinden olmasını öngörecek bir anlayış ile toprak konusunu müzakere etmeye hazırlanıyor.

Tabii ki yerlerinden olacak Kıbrıslı Türklerin nasıl yeniden rehabilite edilebilecekleri meselesi de şu anda belirsizliğini koruyan konulardan biri…

Diğer bir büyük belirsizlik konusu ise çözüm halinde ortaya çıkacak bedelin nasıl finanse edileceği konusu…

Cenevre öncesinde kimse çözümün finansmanı ile ilgili net bir şey söyleyemiyor.

Garanti ve Güvenlik konusundaki belirsizlik herkesin malumu.

Türk tarafı Garanti ve Güvenlik meselesinde çok hassas. Rum tarafı da kendince hassas.

Bir taraf Garantilerin devamının sağlanmasının çözüm için şart olduğunu düşünürken, diğer taraf garantilerden nasıl kurtulabileceğinin hesabını yapıyor.

Cenevre öncesi belki de biraz karamsar bir yazı yazmış oldum.

Ama bir durum tesbiti yapmanın yararlı olacağını düşündüğümden böyle yaptım.

Gelinen aşamada var olan bu sıkıntılar giderilebilecek sıkıntılardır.

Siyasi irade ve niyet varsa Cenevre’de var olan bu sorunlar giderilip ortaya siyasi bir anlaşma metni çıkarılabilir.

Bunun için art niyetli olmamak ve gerçekten yeni bir Kıbrıs yaratma hedefine inanıp herşeyi paylaşmayı göze almak gerekecek.

Karşılıklı saygı ile hareket edip eştiliği temel alarak yeni bir gelecek kurulması için Cenevre son şans olarak değerlendiriliyor.

Dileyelim bu son şans iyi değerlendirilsin. Herkes pozisyonunu gözden geçirerek yaratıcı ve yapıcı bir şekilde art niyetlerden arınarak hareket etsin.

Yaşayabilir bir çözüm için hala bir şans var…



