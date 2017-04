Mete Tümerkan yazdı:Ortalık çok karışık

Kıbrıs konusunda devam etmekte olan müzakerelerde öyle görünüyor ki çözüm bir başka bahara kalacak.

Rum Lider Nikos Anastasiades gemileri yakmak üzere…

Gündeminde bir sonraki seçimler var.

Ve bir sonraki seçimlere kadar da kim öle kim kala…

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hem bir taraftan süreci kurtarmak için son denemelerini yapıyor, hem de diğer taraftan tası tarağı toplayıp gitmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkını verelim, müzakere sürecinden bir sonuç çıkması için her yolu denedi.

Siyasi riskler aldı, süreci Kıbrıs dışına taşıdı ama bir türlü attığı ileri adımların karşılığını alamadı.

Gelinen aşamada sürecin başarı ile sonuçlanması için yine katkı koymaya devam ediyor.

Ama karşısındakinin çözüm niyeti yok.

Çözümsüzlüğün çözüm olarak görüldüğü bir durumun daha geniş kitlelerce kabul görmeye başlayabileceği bir döneme doğru gidiliyor.

Tabii ki bu yeni dönem içerisinde birçok belirsizliği ve riski de barındırıyor.

Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu bölgede uluslarası gerilimler yaşanıyor.

Dengeler değişiyor.

Uluslararası ilişkiler eskiden olduğundan bugün çok farklı.

Kim kiminle dost, kim kiminle düşman belli değil.

Türkiye Irak ve Suriye’ye dönük operasyonlarına kararlı bir şekilde devam ediyor.

Özellikle de son günlerde Kuzey Irak’ta Sincar’a dönük…

Bunu yaparken de tek bir hedefi var, toprak bütünlüğünü korumak ve kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak.

ABD ve Rusya yaptıkları açıklamalarda bu durumdan çok memnun olmadıklarını ortaya koydular.

Belli ki Türkiye’nin şu anda yaptığı onların çıkarları ile çatışıyor.

Ama Türkiye de kendi çıkarlarını korumak ve kollamak durumunda…

Kıbrıs’ta da yarın benzer gelişmelerin yaşanmayacağını kim garanti edebilir ki!

Tabii ki kimse garanti edemez.

Uluslararası ilişkiler yeniden şekillenirken, dostluk, müttefiklik ve karşıtlıklar konusundaki ezberler de bozuldu.

Kimin kiminle dost ya da müttefik olduğu artık net değil.

Dostluk ya da karşıtlıklar konjonktürel olarak değişebiliyor.

Suriye’de yaşananlar bu duruma en iyi örnek.

Sonuçta Kıbrıs’ta çözümün bir başka bahara kalacak olması, mevcut durumun olduğu şekli ile kabullenileceği ya da hiç bir değişiklik olmadan devam edeceği anlamına da gelmiyor.

Bu notu bir tarafa düşmekte fayda var.

Müzakerelerde liderlerin önünde kalan görüşmeler çok kritik ve belirleyici olacak.

Bunlardan çıkacak sonuç ya da sonuçlar adanın geleceğini şekillendirecek gelişmelere kapı açacak.

Şu an itibarı ile iyi şeyler olabileceği konusunda umutlanılabilecek bir durum yok.

Ama unutmamak lazım her an her şey değişebilir.

Bunun için biraz daha sabırla beklemekte fayda var.