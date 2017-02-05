Mete Tümerkan'dan Kıbrıs Müzakereleri Değerlendirmesi

Mete Tümerkan bugünkü köşe yazısında Kıbrıs Müzakerelerini değerlendirdi. Tümerkan "Cenevre’de yapılması beklenen bu toplantıdan kapsamlı bir sonuç çıkması beklenmiyor. Kapsamlı sonuç için Kıbrıs Konferansı’nın siyasi düzeyde bir kez daha toplanması gerekecek. Büyük bir olasılıkla bu toplantı da Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleşecek.O toplantıda konferansın nasıl bir sonla biteceği netleşecek" dedi

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Kıbrıs konusunda devam etmekte olan müzakere sürecinin ortaya bir sonuç çıkarabilmesi için önümüzde Mayıs ayı başına kadar bir zaman var.

Bu zaman dilimi içerisinde büyük bir olasılıkla Mart ayı başında Kıbrıs Konferansı Cenevre’de siyasi düzeyde toplanacak.

Bu toplantıda ağırlıklı olarak Mont Pelerin’de teknik komitenin yaptığı çalışma değerlendirilecek, bu arada liderlerin üzerinde yeni yakınlaşmalar sağlamaya çalıştıkları diğer beş konu başlığında uzlaşma sağlama eksersizleri yapılacak.

Cenevre’de yapılması beklenen bu toplantıdan kapsamlı bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Kapsamlı sonuç için Kıbrıs Konferansı’nın siyasi düzeyde bir kez daha toplanması gerekecek.

Büyük bir olasılıkla bu toplantı da Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleşecek.

O toplantıda konferansın nasıl bir sonla biteceği netleşecek.

Yani ortaya kapsamlı bir çözüm çıkarıp çıkaramayacağı…

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında başkanlık seçimleri var.

Bu seçimlerle ilgili aday tespit çalışmaları daha şimdiden başladı bile.

Haziran ayı ile birlikte bu çalışmalar hız kazanacak.

Bu nedenle de Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinin devamı zorlaşacak.

Bunun için Mayıs ayına kadar devam etmekte olan müzakerelerin ortaya bir sonuç çıkarıp çıkaramayacağı netleşmeli.

Gelinen aşamada Şubat ayı boyunca Kıbrıs’ta liderler ve müzakerecileri arasında yapılacak görüşmelerde kimse şapkadan tavşan çıkmasını beklememeli.

Bu görüşmelerde özellikle Rum Liderliği ortaya siyasi liderlik ve cesaret koymadığı sürece bir ilerleme sağlanması mümkün olmayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı müzakere sürecinin ileriye taşınması ve sürecin Kıbrıs Konferansı aşamasına geçmesi için üzerine düşeni fazlası ile yaptı.

Gerektiğinde siyasi risk dahi aldı.

Sonuçta müzakereler çok ciddi bir dönemece geldi.

Kıbrıs Konferansı yıllar sonra ilk kez toplandı.

Gelinen aşamada eğer Rum Lider Nikos Anastasiades Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ileri doğru attığı adımlara karşılık verecek adımlar atarsa, Kıbrıs Konferansı’nın çalışmaları çok daha verimli bir ortamda yapılabilecek.

Ama Anastasiades’in bunu yapması çok zor görünüyor.

Bugüne kadarki performansı ve ortaya koyduğu tutum bu konudaki beklentileri azaltıyor.

Bu nedenle Kıbrıs Konferansı’nın önemi daha da artıyor.

Görünen o ki müzakere sürecinde liderlerin bugüne kadar üzerinde yakınlaşma sağlayamadıkları konularda yakınlaşma sağlanıp sağlanamayacağı Kıbrıs Konferansı’nda netleşecek.

Konferansta bir yandan güvenlik ve garantiler görüşülürken, paralel toplantılarda ise açıkta bekleyen, üzerinde o güne kadar uzlaşma sağlanamamış konular ele alınacak.

İşte o zaman Konferansın ortaya bir çözüm çıkarıp çıkaramayacağı belli olacak.

Gelinen aşamada görünen konferansın Nisan ayı sonu ya da en geç Mayıs ayı başında tamamlanacağıdır.

İşte o zaman sonuç da ortaya çıkacak.

Bu aşamada temkinli bir iyimserlikle gelişmeleri izlemekten başka yapacak çok bir şey yok.

Fazla karamsarlığa kapılmadan ama çok fazla da umutlanmadan beklemeye devam edeceğiz.

Çok az bir zaman kaldı.