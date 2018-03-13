Metehan- Alayköy yolu bir gence mezar oldu

ALKOL ŞİŞELERİ: Kazada feci şekilde can veren Oğuzhan Dayan’ın kullandığı araçta çok sayıda içki şişesi bulundu. Polis, ilk tahkikatında hem Dayan hem de araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan Ak’ın aşırı alkol tesiri altında olduğu sonucuna vardı

HATIRLAMIYOR: Dayan’ın aşırı alkol tesiri altında olduğu öğrenilirken, kazada araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralarla kazayı atlatan Tolgahan Ak, polise verdiği ilk ifadede, “Kazayı hatırlamıyorum” dedi

Devrim DEMİR

Metehan- Alayköy güzergahında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki Oğuzhan Dayan yaşamını yitirdi.

Dayan’ın aşırı alkol tesiri altında olduğu öğrenilirken, kazada araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralarla kazayı atlatan Tolgahan Ak, polise verdiği ilk ifadede, “Kazayı hatırlamıyorum” dedi.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden ilk yardım ve polis ekipleri kötü manzara ile yüzleşti. Kazada feci şekilde can veren Oğuzhan Dayan’ın kullandığı araçta çok sayıda içki şişesi bulundu. Polis, ilk tahkikatında hem Dayan hem de Ak’ın aşırı alkol tesiri altında olduğu sonucuna vardı.

Aracın kontrolünü kaybeden Dayan, önce bariyerlere, sonra da çembere çarptı. Çarpmanın etkisi ile dört takla atarak durabilen araçta, 23 yaşındaki Dayan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kanayan yara

Ülkenin kanayan yarası ve alınan tüm önlemlere rağmen bir türlü önüne geçilemeyen trafik kazalarına dün sabaha yakın bir yenisi daha eklendi.

Ülkede uzun yıllardır çalışma izinli olarak bulundukları öğrenilen Oğuzhan Dayan aşırı süratin kurbanı oldu.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Tolgahan Ak ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sabaha karşı

Dün sabaha karşı saat 03.40 sıralarında Metehan-Alayköy Anayolu üzerinde, yönetimindeki HY 637 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyreden Oğuzhan Dayan, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu hayatının baharında yaşama veda etti.

Süratli ve alkollü oldukları öğrenilen Dayan ve Ak’ın bulunduğu araçta polis birçok alkol şişesi buldu.

Kaza yerinde yaşamını yitirdi

Kaza yerinde yaşamını kaybeden Dayan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Hastanesi morguna kaldırılırken, omzunda hafif bir çıkık olan Ak’ın tedavisi Lefkoşa Hastanesi’nde devam ediyor.

Aşırı süratli ve dikkatsizdi

Dün sabaha yakın Metehan-Alayköy Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Oğuzhan Dayan, kullanımındaki HY 637 plakalı salon araç ile Metehan -Alaykoy Anayolu üzerinde, kuzey istikametinden güneye istikametine dikkatsizce seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Dayan, Ağıllar çemberine yaklaştığı sırada önce yolu ikiye ayıran trafik adacığına ardından kontrolsüzce ağıllar çemberine çarparak dört takla attı. Dayan’ın aşırı süratli olduğu öğrenildi.

Dayan olay yerinde yaşamını kaybetti

HY 637 plakalı salon araç sürücüsü Oğuzhan Dayan, hurdaya dönen araçta feci şekilde can verdi. Araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan Ak ise kazayı hafif sırıklarla atlattı.

Araçta alkol şişeleri bulundu

Meydana gelen feci kazada HY 637 plakalı salon araçta polis çok sayıda içki şişesi buldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tolgahan Ak’ında alkollü olduğu ve verdiği ifadede kazayı hatırlamadığını beyan ettiği öğrenildi.

Uzun yıllardır ülkede kalıyordu

Havadis’in elde ettiği bilgide, Oğuzhan Dayan’ın Lujor Traver Ltd. isimli iş yerinde çalıştığı, ülkedeki büyük otellere yurt dışından müşteri getirdiği öğrenildi.

Dayan’ın uzun yıllardır KKTC’de çalışma izinli olarak kaldığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için bugün otopsi yapılacak.

Araç tanınmaz hale geldi

Dayan’ın kullandığı araç kazanın ardından hurdaya döndü. Kazalı araç Lefkoşa Polis Müdürlüğü avlusuna çekilirken, araçtaki içki şişeleri dikkat çekti.

HAVADİS