Metehan Sınır Kapısı'nda gidiş-gelişler tek şerit

Metehan geçiş noktasında gidiş-gelişlerin tek şeride düşmesi nedeniyle araç geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, Metehan Sınır Kapısı’nın güney kısmındaki yolda meydana gelen çökme ve girişteki kapının tamiratı nedeniyle gidiş-gelişler tek şeritten yapılıyor.



Kuzeyden güneye, güneyden de kuzeye geçişlerin yolun sadece kuzey kısmından yapılması nedeniyle, sınır kapısında zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Sınır kapısındaki yolun tamiratının yarın da devam edeceği öğrenildi.



Diğer yandan sınır kapısındaki yoğunluğun, KKTC tarafındaki bilgisayar sistemindeki arıza nedeniyle meydana geldiği iddia edldi. Güney'den KKTC'ye geçmek için Metehan'a giden bir okuyucumuz, 50 dakikadır arabaların ilerleyişinde herhangi bir kıpırdanma olmadığını söyledi.