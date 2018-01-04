HABER KIBRIS

Meteoroloji, Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yaptı

Meteoroloji Dairesi, bu gece için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.

04/01/2018

Meteoroloji, Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yaptı
ads

Meteoroloji Dairesi, bu gece için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, bugün saat 20:00 ile yarın saat 05:00 arasında,  sağanak veya gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram ) sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği de kaydedildi.



TAGS: Meteoroloji, hava durumu, yağmur
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems