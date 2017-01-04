HABER KIBRIS

Meteoroloji Uyardı! Hava sıcaklığı düşüyor, fırtına geliyor

04/01/2017

Meteoroloji Uyardı! Hava sıcaklığı düşüyor, fırtına geliyor
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Uzun süreden beri bölgede etkili olan yağışlı hava aralıklarla devam edecek, hava sıcaklığı da 3-4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarın yer yer, cumartesi gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlı günlerde rüzgârın zaman zaman fırtınaya dönüşeceği belirtilen raporda, hafta sonundan itibaren hava sıcaklığının da 3-4 derece düşüşle 11-14 derece dolaylarına ineceği kaydedildi. 



TAGS: Hava sıcaklığı, fırtına
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