Meteoroloji uyardı! Sıcağa dikkat!

Hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak. Son günlerde hissedilir oranda artan hava sıcaklığı tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Meteoroloji Dairesi Hava sıcaklığının iç kesimlerde, 31 Temmuz’a kadar olan dönemde 41 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulundu..

Daire’den verilen bilgiye göre, 31 Temmuz’a kadar olan dönemde, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, Perşembe ve Cuma günleri zaman zaman kuvvetli esecek.