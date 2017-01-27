Meteoroloji uyarmıştı! Kar geldi

Soğuk hava dalgası KKTC'yi de etkisi altına aldı. Beşparmak Dağları'na kar yağdı. Kar yağışı en çok Alevkayısı piknik alanında görüldü

HK AJANS

Meteoroloji Dairesi'nden son yapılan yazılı açıklamada ise soğuk ve nemli hava kütlesini KKTC’yi etkisi altına alacağı duyruldu. Daire iç kesimler sağanak yağmur beklendiğini, dağlık bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur yağacağını duyurdu

SON 24 SAATTE EN FAZLA YAĞIŞ ÇAMLIBEL’DE KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 8 kilogramla Çamlıbel’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabahtan bu sabaha kadar bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarları şöyle:

“Çamlıbel 8, Selvilitepe ve Beylerbeyi 6, Ercan ve Akdeniz 5, Boğaz, Esentepe, Kalkanlı ve Koruçam 4, Akdoğan, Devlet Üretme Çiftliği, Girne, Lefke ve Vadili 3 kilogram.”