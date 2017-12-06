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Meteoroloji'den 'Don' Uyarısı

 Bölgeyi etkisi altına alan yer yer yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybedecek.  Soğuk hava ise hafta sonuna kadar etkisini  sürdürecek.

06/12/2017

Meteoroloji'den 'Don' Uyarısı
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Meteoroloji Dairesi’nin 7- 13 Aralık dönemini kapsayan haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarından itibaren bölgede yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı ise genelde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Yarından itibaren 3 gün sabah saatlerinde hafif don beklendiğini bildiren Meteoroloji, yarın ayrıca yer yer kuvvetli rüzgar olacağını da kaydetti.



TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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