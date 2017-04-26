Metin Arolat, paylaştığı video ile takipçilerini güldürdü

Metin Arolat, tehlikeyle karşı karşıya kalınca zırhlı bir topa dönüşen zırhlı Armadillo'nun videosunu, "Evde yatıyorum diye yalan söylediğimde sevgiliyle dışarıda karşılaşınca ben" notuyla paylaştı, takipçilerini güldürdü.

Sanatçı Metin Arolat, Instagram hesabında izleyenlere kahkahalar attıran bir video paylaştı. Hayvanlar aleminin en ilginç türlerinden biri olan zırhlı Armadillo’nun videosunu takipçileriyle paylaşan Arolat, “Nerdesin diye soran sevgiliye, ‘Hastayım evde yatıyorum diye yalan söyledikten sonra, yolda karşı karşıya gelince ben” notunu düştü. İşte o komik video…