Metin Hara: Adriana’ya hiç karışmadım

Adriana Lima ile ilişkisi gündemden düşmeyen yazar Metin Hara, “Adrian’nın yediğine, içtiğine, giydiğine, hayatına hiçbir zaman karışmadım. Çünkü benim ilişki algım bu değil” dedi.

Geçen yazdan beri Brezilyalı süper model Adriana Lima ile ilişkisi basının gündeminde olan Metin Hara, ilişkisine dair açıklamalar yaptı.

Hara, Lima ile olan ilişkisinin kendisine neler kattığını şöyle anlattı:

“Kalbine misafir ettiğin herkes sana farkındalık katar. Tabii ki karşımdaki insan bana inanılmaz şeyler katıyor. Örneğin, hakkımızda ‘Dayak attı’ diye bir yalan haber yapılmıştı. İlk anda çok üzüldüm. ‘Ne demek dayak, ben ilişkilerimde sesini bile yükseltmeyen bir insanım’ derken o dedi ki, ‘Hiç talma. Ben 17 senedir bunun içindeyim. Bunlar olacak. İşine odaklan. Zaman içerisinde her şey hallolur.’ Ve halloluyor.”

Hürriyet’ten Aslı Barış’a konuşan Hara, “Benim ilişki anlayışım zarar verme ve sahip olma üzerine değil. Birine sahip olma peşinde hiç olmadım. Adrian’nın yediğine, içtiğine, giydiğine, hayatına hiçbir zaman karışmadım. Çünkü benim ilişki algım bu değil” şeklinde konuştu.

Lima’nın, “Artık çıplak pozlar vermeyeceğim” açıklamasında katkısı olduğu söylentilerine ise şöyle yanıt verdi:

“Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadec soyunmak için soyunmayacağım. Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi.”

Hara, annesinin dördüncü evre akciğer kanseri olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyerek, Lima’nın her gün annesini aradığını söyledi.

Hara, Lima ile gelecek planı olup olmadığını söyle açıkladı:

“İnsanlara geleceği vaat etmek yerine, anın sonsuzluğunu vaat etmeyi değerli buluyorum. Birbirimize karşı aşkımız sürdüğü sürece yaşlanırız, birlikte ölürüz. Benim adma önemli olan 10 sene sonra ne olacağı değil, şu anki değeri sunmak. Ve şu anda birbirimize karşı çok değerli şeyler yaşadığımızı düşünüyoruz. Bugünlerde duygular bu kadar yüzeysel yaşanırken, aramızda kilometrelerce yol, bir sürü zorluk olmasına rağmen ne olursa olsun samimiyetle birbirimizin yanında oluşumuz önemli bir şey. Ve ben bu duyguyu korumak için elimden geleni yapacağım. O da yapacağını söylüyor. O yüzden gelecekte ne olacağı ile ilgili daha fazla düşüncem yok.”

Hara, evlilik düşüncesiyle ilgili olarak, “Ayrılma da olabilir, evlenme de. Bu, sürecin kutsallığını, doğallığını, samimiyetini zerre kadar daha değersiz yapmaz. O nedenle ne olursa olsun ben şimdi çok iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu duygu ikimiz tarafından da paylaşılırsa seneleri deviririz, daha da güzel olur” dedi.