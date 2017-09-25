Metin Hara'ya şok

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla ünlenen Metin Hara’nın, İstanbul-Akaretler’deki ‘İnsana Güven’ adlı yaşam koçluğu merkezi mühürlendi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemde olan yazar Metin Hara’nın, İstanbul- Akaretler’deki 'İnsana Güven' adlı merkezi Beşiktaş Belediyesi tarafından 18 Eylül’de mühürlendi.

Detoks, ruh-beden sağlığı, terapi amaçlı merkez belge eksikliği nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Ancak merkez yönetimi bu durumu gizledi. Mühürün üzerine “Kısa bir süre tadilattayız” yazısı asıldı.

Yazı kaldırıldığında altından mühür çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan TV kanalı Lifetime'da 'Amerikan Güzellik Yıldızı' isimli bir TV programına başlayan Victoria's Secret meleği, yazar aşkı Metin Hara'yı programın bir bölümünde konuk almak istemiş ancak kanal yöneticilerinden "Hayır" cevabı almıştı.