HABER KIBRIS

Metin Hara'nın paylaşımı espri konusu oldu

Son günlerin en çok konuşulan ismi Metin Hara'nın aylar önce yaptığı paylaşım espri konusu oldu.

18/07/2017

Metin Hara'nın paylaşımı espri konusu oldu
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Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara'nın paylaşımı dikkat çekti. Hara, geçen Nisan ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Murat Vardal ve Başak Sayan'ın mutluluğuna "teyze oldum" esprisiyle ortak olmuştu.

Metin Haranın paylaşımı espri konusu oldu

Yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hara'nın bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Takipçileri, 'Bugün kardeşim doğdu o zaman ben de amca oldum. Kız kardeşim benim halam ' gibi esprili mesajlarla Hara'ya karşılık verdi.



TAGS: Metin Hara
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