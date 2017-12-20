Mevlevi Atış Alanı’nda havan atışı 29 Aralık’a kadar sürecek
20/12/2017
Mevlevi Atış Alanı’nda, bugünden başlayarak 29 Aralık Cuma gününe kadar havan atışı yapılacak.
Güzelyurt Kaymakamlığı, atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 21.00 arasında can ve mal emniyeti açısından girilemeyecek bölgeleri açıkladı.
Girilemeyecek bölgeler şunlardır;
“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu; Doğuda: Tutukçu T. Gürkan burnu hattının batısı; Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu – Sogan T. 500 m. doğu hattının kuzeyi; Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. doğusu – Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”