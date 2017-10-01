Mevsimler Geçiyor, Çocuklar Büyüyor

Dünya ısınmış, mevsimler kaymış.. Sıcaklarla soğuklar şaşırmış da olsalar hâlâ “güzel” diyeceğimiz “aylarımız” var yaşanılır..

Eylül ekim bu aylardan ikisidir.. Temmuzla Ağustosun o cehennem sıcakları az biraz da kaysalar Eylüle, sabahların ve akşamların serin havası, “işte kış geliyor” dedirtir insana. Silkinir yorgun bedenler, bir diriliş bir kalkış başlar yaşamlarda…

Zaten bir süre sonra ve okulların yeni ders yılına başlamalarıyla, açan çiçekler gibi küçücük, gencecik öğrencilerle dolar yollarla sokaklar.. Bu nedenle çok severim Eylül Ekim aylarını.. Ne çok soğuk yağmurlu ne çok sıcak kurak…

NE VAR Kİ artık ne çocuklarımıza yaşatabiliyoruz bu güzel ayları ne kendimiz yaşayabiliyoruz gönülden! Küçük coğrafyamızı önce pisleştirdik, sonra dokunduğumuz her yerini yaşanamaz hale getirdik ve ne okulların açılma mevsimi olan Eylül ekim aylarını katabildik sevinçlerimize huzurla ne yaşayabildik!

Yok! Kötümser değilim! Ne de kaygılarımın kişisel gözlüğü ile bakıyorum Kuzey’e! Hatta koordinatörümüz Akdağ haşlamış da olsa bizim kosalisyon hükümetini, “oh olsun” demem ne de gelip giden yöneticilerimizi!.. Çünkü bilirim, bu ülkeyi bu duruma hep beraber getirdik!

“Okulların açılmasıyla birlikte “çiçekler gibi açtı çocuklarımız” dediğimce, bundan yirmi otuz yıl önce de öylesine açıyorlardı çocuklar gençler okullarının açılması ile!

ÇÜNKÜ: Onlar yarının büyükleriydi. Şimdi bugünün büyükleri oldular!

O halde nedir memleketimin bu hali? Neden gençlerimiz uyuşturucu batağında boğuluyorlar?

Neden ölümcül trafik kazalarına sebep oluyorlar?

Neden düşüncesizce kirletiyorlar çevreyi?

Hatta neden korkuyorlar milliyetçi ve vatansever olmaktan? Ki o sevgilerdir yaratan büyük ve kalkınmış devletleri..

Neden gitgide açılıyor makas kuşaklar arası anlayışlarla değerlerler sürecinde?

***

NE DEDİMDİ? Umutsuz değilim ama.. Bir gün elbet bu vatanı bu devleti yeniden kuracak genç insanlar da yetişecek.

Bilinçle, fenle, ilimle… Vatan millet sevgisiyle…

YADIRGAMAYIN yazdıklarımı! Biz öyle yetiştiydik ağabeylerimizin koltukları altında… Onlarla büyüdüktü “büyüklü küçüklü!” Gün geldi başlarımızı öğretmenlerimizin omuzlarına vurup uyuduktu.. Günü geldiğinde onlarla yürüdüktü yollarda.. Onlarla sahip çıktıktı Kıbrıs Türk halkının ulusal davasına..

Hayır! Ne düşmanlık vardı usumuzda ne beslendikçe canavarlaşan kin ve nefret vardı hayatımızda.. Sadece “özgürlük egemenlik hasreti vardı, bunun için mücadele ederdik kurtulmak için zillet ve mezelletten…

Ya şimdi? Gençlerimiz ne için mücadele ediyorlar dersiniz? Cevap veremiyorum değil, vermiyorum! O gençlerimiz bizim çocuklarımız bizim eserimiz.. Ki elleri takdir ve sevgiyle sıkılırken alınlarından öpülecek de onlardır, esef duyulurken bile sevgi ile kucaklanacak da onlardır!

FAKAT! İşte bu iki olaydır ki “ya çocuklarımızı çok yanlış büyüttük takdirler, övgüler, sevgilerle sarıp sarmalarken ya da kötü yetiştirdik horlayıp dışlayıp denetimsiz bırakırken!

Her neyse! Biz Kuzey’de bir koca aileyiz. Tasada ve kıvançta birleşsek de ayrılsak da yürürüz geleceklere…

Gecenin bile en karanlık anı derler güneş doğmadan öncesi anlardır. Güneş her zaman doğar…