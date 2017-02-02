Mezarı 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında yapılan örtü temizliği çalışmaları sırasında Safranbolulu şehit Mehmet Çavuş'un mezarı bulunup, 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Şehit mezarı, düzenlenerek ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü sınırları içinde yeni yapılan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında örtü temizliği çalışmaları yaparken, mezar taşında duygusal bir yazı yer alan şehit mezarı tespit etti. Toprak ve otların arasında kalıp kaybolan şehit mezarı, temizlenerek 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Safranbolulu Mehmet Çavuş'a ait olduğu belirlenen mezarın taşındaki yazı tercüme edildiğinde, ortaya Çanakkale ruhunu yansıtan duygusal bir ifade çıktı. Çevresi ahşap çitlerle çevrilen şehit mezarı, yanına kime ait olduğunu anlatan bir tabela konularak, ziyarete açıldı.

MEZAR TAŞINDA ANLAMLI YAZILAR

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nin, Çanakkale Savaşları sırasında yaralıların tedavisi ve şehitlerin defni için kurulan bir yer olduğunu söyledi. Alan Başkanlığı olarak 250 bin şehidin yattığı topraklarda araştırma ve örtü temizliği yaparken, Safranbolulu Mehmet Çavuş'un mezarını bulduklarını belirten Kaşdemir şunları anlattı:

"Burası, savaş sırasında çok ağır yaralıların getirildiği ve ilk yardımın yapıldığı bir hastane bölgesidir. Şu an burası imar ve ihya edilmektedir. Bu alan içinde örtü temizliği yaparken, şehidimiz Safranbolulu Mehmet Çavuş'un kabrini bulduk. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bakımını üstlendik. Vatandaşların ziyaret edebileceği hale getirdik. Bulunan bu mezarda, mezar taşında yazılanlar çok önemli ve anlamlıdır. O dönem vatan millet için, bu topraklar için toprağa düşmüş bu büyük asker, Çanakkale ruhuyla, vatan aşkıyla ölüme yürümüş, şahadet mertebesine ulaşmıştır. Mezar taşında; 'İhvana; bakup sanmayın ki ben öldüm / Değil, ancak askerin son rütbesin buldum / Din ve vatanımız yaşaması için Türk'ün/ Bilin ki kardeşler en şereflidir bu ölüm / 42. Alay'ın 2. Tabur'undan. Zağferanbolulu (Safranbolu) Kalıpçı Ali Usta Mahdumu / Mehmet Çavuş Ruhuna Fatiha' yazmaktadır. Biz de bu kahraman şehidimizin ruhuna Fatiha'lar gönderiyoruz. Onların bu kahramanlığı sayesinde bu topraklarda al bayrağımız dalgalanıyor. Bu topraklarda ezan sesi dinmiyor. Bu topraklarda biz özgürce, bağımsız olarak yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun."

'ÇANAKKALE RUHU BU TOPRAKLARIN MAYASINDA VAR'

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda savaş alanları ve şehitliklerde çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de belirten İsmail Kaşdemir, "Atalarımızın, ceddimizin, kahraman şehitlerimizin daha çok bilinmesi, tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çanakkale ruhu bu toprakların mayasında vardır. Çanakkale Ruhuyla beraber inşallah biz bu topraklarda daha güçlü olacağız."

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)