Mezarlıkta akıllara durgunluk veren olay

Büyücünün tavsiyesine uyarak mezarı kazıp içine kafatası kaşık ve Arapça yazı yerleştirdiler

Kuzey Kıbrıs’ta akıllara durgunluk veren olaylar zincirine bir de büyü meselesi eklendi. İbrahim koruşan isimli vatandaş dün öğleden sonra eşiyle birlikte kayınpederi Erdoğan Örü’nün Lefkoşa’daki mezarını ziyarete gitti. mezar üzerindeki otları temizlerken elinin küçük bir kafatası ile temas ettiğini fark eden İbrahim Koruşan toprağı kazmaya devam edince bu kez birbirine ters şekilde bağlanmış 2 kaşık ile Arapça yazılı bir kağıt parçası buldu.

Kaynak: Diyalog