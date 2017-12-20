Milan’da Sular Durulmuyor

Bir dönemin efsanevi takımlarından olan ve kadrosundaki yıldız oyuncular ile başarıdan başarıya koşan Milan, eski günlerine bir türlü dönemiyor. Geçen sene yaşanan hüsrandan sonra, takımın sahibi olan Çinli yatırımcı kesenin ağzını açmış ve yüzlerce milyon Euro harcayarak yeniden bir takım oluşturmuştu. Buna rağmen takımın kötü gidişatı bir türlü engellenememişti. Teknik direktör değişikliğine giden Milan, 3 hafta önce takımın başına eski efsanevi oyuncusu Gattuso’yu getirdi. Fakat bu hoca değişikliğine rağmen Milan bir türlü toparlanamadı.

İstifası Kabul Edilmedi

90’lı yılların en başarılı takımlarından birisi olan Milan, eski günlerine bir türlü dönemiyor. Son senelerde sürekli bir düşüş içine giren Milan, bu sene 300 Milyon Euro’nun üzerinden bir para harcayarak birçok ünlü yıldızı kadrosuna katmıştı. Fakat buna rağmen takım kötü oyununa devam etti. Gattuso ile anlaşan takım, buna rağmen içine girdiği kaostan bir türlü çıkamadı. Son olarak Verona ile karşı karşıya gelen ve deplasmanda bu takıma yenilen Milan, taraftarların eleştirilerinden kurtulamadı. Maçta gol atmayı başaramayan Milan ekibi, kalesinde tam 3 gol gördü. Bu ağır mağlubiyet sonrasında Gattuso durumu gururuna yediremedi ve istifasını yönetime sundu. Ancak yönetim yapmış olduğu toplantı ile bu istifayı kabul etmedi. Bundan dolayı Gattuso da görevinde kalmaya devam etti. Gelen haberlere göre alınan mağlubiyet sonrasında Gattuso oyuncular ile tartışma yaşadı ve oyuncuların çok kötü oynadığını söyledi. Bunun yanı sıra futbolculara ruhsuz bir şekilde mücadele ettiklerini ileten Gattuso, bundan dolayı istifa etti. Ancak bu istifa kabul edilmedi. Milan takımı ile 3 maça çıkan Gattuso, bu maçlarda 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Şampiyonluk Yarışından Koptu

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan, Hakan Çalhanoğlu, Bonucci gibi isimler ile anlaşan kırmızı siyahlılar, geride kalan 17 hafta sonrasında ligin 8.sırasında yer alan takımın sadece 24 puanı bulunuyor. Lig lideri Napoli ise 42 puana sahip. Yani Milan ile Napoli arasında tam 18 puanlık bir fark bulunuyor. Milan’ın bu saatten sonra farkı kapatmasının imkansız olacağı söyleniyor. En güncel spor haberleri ve en yüksek oranları canlı bahis sitesi tempobet ve online bahis sitesi trbet üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.