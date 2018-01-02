Milli Mücadele Madalyaları Törenle Verildi

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği , Kıbrıs T.M.T Mücahitler derneği konferans salonunda düzenlenen törenle Kıbrıs Gazilerine ''Milli Mücadele Madalyasını' takdim etti.



Tören sunuculuğunu Serdar Şengül'ün üstlendiği madalya töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Hayatta olan gaziler ve vefat eden gazilerin Ailelerine takdim edilen Madalya töreni Birlik Komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.Alfabetik sıraya göre verilen Milli Mücadele Madalyalarını Birlik Komutanları takdim etti.



T.B.K Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen törende yaptığı konuşmasında ''Milli Mücadele Madalyalarının Gazilerimize takdim edilmesinin önemine işaret yaparak, Gazilerimize gösterilen önemi bir kez daha vurguladı.



Törende T.B.K Gaziler Derneği Lefkoşa Şube Başkanı İsmail Balyan, T.B.K Gaziler Derneği Genel sekreteri Abdullah Çakar ve T.B.K Gaziler derneği Lefkoşa şube üyesi Ahmet Türken hazır bulundu. Çok sayıda Gazi yakını ve Türkiyeden özel davetle madalyaları