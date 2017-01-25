Milli Piyango biletleri kayboldu
25/01/2017
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimine gönderilen Milli Piyango biletleri posta sevkiyatı sırasında kaybolduğu bildirildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimine gönderilen 29 Ocak 2017 çekilişine ait 1.600 adet tam, 5.500 adet yarım ve 35.000 adet çeyrek (314.400 TL tutarındaki) Milli Piyango biletleri posta sevkiyatı sırasında kaybolduğu bildirildi. Sözkonusu biletlerin, “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği”nin Sevk Halinde Kaybolan Biletler başlıklı 10’uncu maddesi gereğince geçersiz sayıldığı bildirilirken, ikramiye çıkması halinde, ikramiyelerin ödenmeyeceği 26.01.2017 tarihli Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayınlanacağı açıklandı...