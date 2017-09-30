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Milli Piyango Çekildi

Milli Piyango sonuçları açıklandı. 29 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye olan 2 milyon 500 bin TL dörde bölündü.

30/09/2017

Milli Piyango Çekildi
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Ankara-Merkez ve diğer üçünün İstanbul Merkez'den satın aldığı bildirildi.

İşte 29 Eylül tarihli Milli Piyango sonuçları...

2.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 

481375

200.000 TL ikramiye kazanan numaralar 

239930

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar 

256977    353299

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

099356    449835    456616

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

065792    085656    106431    230061    256525    386191    

387446    389781    461331    494776

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

014331    015118    019397    024153    025613    025694    

026726    035849    036010    045866    053183    062436    

064254    072091    076027    077173    088703    097159    

108740    113820    114469    118009    120155    121113    

126374    129565    145413    150457    151690    151932    

156914    166437    166581    176887    186956    192782    

194012    195017    195825    197186    200300    208856    

221181    224782    228431    233678    236798    240759    

244661    249373    249508    250914    256105    259140    

261246    262094    264811    269617    274330    274702    

283359    284015    286794    287700    291314    297422    

299030    301798    302408    303983    307597    313127    

317782    345972    346728    350552    353775    362475    

377982    382158    384558    388811    395927    395980    

404792    417715    418265    425229    428012    429144    

430784    443523    457543    461757    469712    481038    

489648    492099    493583    496475

300 TL ikramiye kazanan numaralar 

000772    000775    002126    002377    003669    006570    

007951    009226    015359    017553    020589    021815    

021953    023824    038430    040791    041349    049043    

052226    053153    064082    064175    065636    070577    

073251    085082    094704    095198    095753    098756    

105281    109219    117159    121546    130411    135110    

135280    137713    139070    139212    144996    145471    

146553    150132    157801    167874    173509    179292    

193690    199276    200812    201668    214581    217376    

218656    222561    223572    232555    232774    245006    

245331    247519    252223    252544    265761    269289    

276040    280752    283702    284073    284458    294772    

295843    296074    298859    300117    300626    302250    

302568    302755    306510    308531    309408    315008    

316023    316713    317633    318707    322434    326700    

327722    332542    332636    333419    333714    343685    

346226    347810    347816    356131    358226    358360    

362218    363188    364869    375884    377819    379231    

393739    397608    408188    410806    418453    418712    

419611    420003    420168    422053    422616    434892    

434962    437378    438112    440149    443850    443943    

445012    450994    451189    453390    457566    462240    

466754    467922    469175    474052    474407    475910    

478026    481111    481755    481999    484359    484527    

485761    491800    492764    493106    497509    499132    

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

03707    08002    09962    10119    14052    14380    

14432    17372    17768    20951    23424    30904    

37179    41050    42883    43186    43712    47098    

47401    47583    48348    50119    52904    54900    

55640    56513    58118    63113    63711    65003    

74346    75546    77663    80152    80571    87197    

88241    94662    96642    97813

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

0284    0355    0656    4085    4415    4819    

5617    7269    8808    9295    9533    9814    

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 

070    184    203    377    442    511    587    703    712    725
 

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

07    13    23    26    46    69    92    96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

2    8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

081375    181375    281375    381375    401375    411375    
421375    431375    441375    451375    461375    471375    
480375    481075    481175    481275    481305    481315    
481325    481335    481345    481355    481365    481370    
481371    481372    481373    481374    481376    481377    
481378    481379    481385    481395    481475    481575    
481675    481775    481875    481975    482375    483375    
484375    485375    486375    487375    488375    489375    
491375



TAGS: Milli Piyango, haber, kıbrıs
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