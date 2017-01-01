Milli Piyango'da büyük ikramiye İstanbul'da!

Milli Piyango 2017 özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango 2017 özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Milli piyango çekilişinde amorti isabet eden numaralar 0 ve 5 oldu.

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında 60 milyon TL kazanan numaralar belli oldu.

Özel çekilişte 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı bilete isabet etti.

Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da biri Antalya’da satıldı.

Amorti isabet eden numaralar 0 ve 5 oldu.

KAZANAN DİĞER BÜYÜK NUMARALAR

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "6835248" oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi.

31 Aralık 2016'da yapılan yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verildi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira oldu.