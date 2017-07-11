Milli sporcunun KKTC vatandaşlığı yok!

KKTC doğumlu milli sporcu 19 yaşındaki genç kız, hala KKTC vatandaşlığı alamadı. 1998 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Özlem Tomak, doğduğu günden beri ailesiyle birlikte ülkemizde yaşıyor.

Milli takım sporcusu ve kaptanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını, uluslararası şampiyonalarda gururla dalgalandıran Özlem Tomak, 19 yıldır KKTC vatandaşı olmayı bekliyor.

"Bu ülkenin nasıl vatandaşı olamam?" diyerek isyanını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Özlem Tomak isyanını kaleme aldığı satıları Ada Haber aracılığıyla duyurmak istedi:

"Bir gencin vatanına isyanı

Ben Özlem Tomak. 19.06.1998 "Lefkoşa / KKTC" doğumluyum. 19 yaşındayım. KKTC Taekwondo Milli Takımında 7 senedir sporcuyum, Siyah Kuşak ikinci kademeye sahibim ve aynı zamanda da 2016 yılının başından beridir de milli takımın kaptanıyım. 2010 yılından bu yanı da KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ bayrağını, gerek burada gerekse yurt dışındaki uluslararası şampiyonalarda dalgalandırdım ve dalgalandırmaya devam ediyorum. Ailem beni taekwondoya başlattığı zaman 11 yaşındaydım. Ben 11 yaşımdan beri bu spora gönlümü veriyorsam, bu bayrak için canımı veriyorsam, bu ülkenin nasıl vatandaşı olamam? Lefkoşa'da yaşıyorum ve milli takımda olduğum için merkez olan Girne'deki Avrasya Taekwondo Merkezi'ne her gün antreman yapmaya gidiyorum. Yaz, kış, soğuk, sıcak dinlemeden; yeri geldi yağmurun, dolunun altında, yeri geldi 50 derece sıcağın altında antrenman yaptım. Beni yetiştiren hocalarım bilirler, haksızlığa hiç bir zaman gelemem, gelmemişimdir de. Örnek verecek olursam eğer 2016 Temmuz ayında Rusya/Tataristan'da yapılan "10.GTF TAEKWONDO DÜNYA ŞAMPİYONASI"na, Rusya'nın 'siz tanınmayan bir ülkesiniz, bu yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak katılamazsınız' diye koyduğu o saçma ambargoda; Kanada'ya Dünya Federasyon Başkanı'na da vatanım için mail atmış, hocalarım ve takım arkadaşlarım ile baş kaldırmıştık. Tıpkı bugün yaşadığım bu tatsız olaydaki gibi üzülmüştüm o zaman da. Ama haklı davamızı savunduk, üzüldük, ağladık. Biz bayrağımızı dalgalandırmak için bu şampiyonalara ne hırsla, azimle çalışıyoruz. Hadi bu emekleri bir kenara atalım. Şuan Yakın Doğu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümü okuyorum. Ama ortaokuldan beri her zaman istediğim yer "Ankara Üniversitesi" idi. Evet kazandım, hem de iyi bir puanla. İstediğim bir bölümü. "Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı"nı. Çok gitmek istedim fakat kafamda hep bir soru işareti vardı: "Gidersem nasıl taekwondo yapacağım? Bayrağım için bu kadar ettiğim mücadele boşa mı gidecek?" Gitmedim. Burada ne bir burs aldım, ne bir vatandaşlık. NEDEN? Aptallık değil mi yaptığım? Vatanımı bırakacaktım ne de olsa, 18 senedir içinde yaşadığım vatanımı.. Vatanseverlik duygularınız depreşmeyecek biliyorum ama ben bu yaşımda bu ülkenin bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı söyleterek kendimle onur ve gurur duyuyorum.

Şimdi neden bunları yazdı bu kız diyeceksiniz:

20 Aralık 2016 günü babam bana bir link attı "10 kişinin bakanlar kurulu kararı ile vatandaşlıkları iptal olmuştur." diye. Biz 2016 yılı Temmuz ayından beri KKTC vatandaşı olmak için uğraşıyoruz, uğraşıyoruz ki yurt dışına takımımızla rahat çıkabilelim, bu ülkede sıkıntı çekmeden yaşayabilelim diye. Biz Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye bu kadar çok hizmet ettiğimiz için vatandaş olacaktık. İçişleri bakanı, Başbakan herkes arkamızdaydı. Peki neden bakanlar kurulundan çıkan karar değişti? Yurt dışından buraya gelen ipsiz sapsız, uyuşturucu kaçakçısı da değiliz, insan taciri de, elimizi, kolumuzu sallayarak gelmedik buraya. Ben bu ülkeye hizmet eden bir "SPORCUYUM". BURADA DOĞDUM, BURADA BÜYÜDÜM, BURADA ÖLECEĞİM. Peki neden şimdi böyle yaptın ha "KKTC HÜKÜMETİ"? BAYRAĞINI GURURLA TAŞIDIĞIM İÇİN Mİ? HAYALLERİMDEN VAZGEÇTİĞİM İÇİN Mİ? YOKSA SAHİP ÇIKAMADIĞINIZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE KÜÇÜK YAŞIMDAN BERİ SAHİP ÇIKTIĞIM İÇİN Mİ? Biliyorum şu an düşündüğünüz sadece lüks, sıcak evleriniz, altınızdaki son model Mercedesleriniz, haklısınız. Ama bu ülkeyi de kurtarabilecek insanların değerini bilin sadece. Ama bilin ki Allah yukarda, ne yaşadığımızı biliyor. Vicdanınız rahat uyuyun bu gece de, nasıl olsa size göre hepimiz basitiz öyle değil mi? Şimdi vatanınız da, vatandaşlığınız da sizin olsun, TEPE TEPE KULLANIN! (Özlem Tomak)