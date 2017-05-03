Milli Takım toplandı

Ülkemizde 4 – 11 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Conifa Euro 2017 Futbol Şampiyonası için “A” Milli Takımımız dün bir araya geldi.

Şampiyonanın hazırlıkları için, dün bir araya gelen milli takım ilk antrenmanını da Atatürk Stadı’nda yaptı. Bugün yine saat 17.30’da Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek olan antrenmanla hazırlıklarına devam edecek Milli Takım 9 Mayıs tarihine kadar kendi takımlarıyla çalışmalarına devam edecek. Milliler, 9-17 Mayıs tarihleri arasında ise, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda saat 17.30’da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Yenicami ile hazırlık maçı yapacak

13 Mayıs 2017 tarihinde ise K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami Ağdelen Kulübü’yle hazırlık maçı yapacak olan “A” Milli Takım, 19 Mayıs tarihinde de Londra’ya hazırlıklar kapsamında hareket edecek ve TTFF ile hazırlık maçı yapacak.